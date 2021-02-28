 

В Европе предложили новые санкции против РФ за «шпионаж» в Болгарии

28.02.2021, 8:56, Новости дня
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Евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки поднял вопрос о возможности расширения санкций против РФ за якобы проводимую Москвой шпионскую деятельность в республике, говорится в обращении парламентария к Европейской комиссии (ЕК).

Джамбазки поинтересовался, известно ли ЕК о высылке из страны российских дипломатов, обвиняемых в «шпионаже», передает RT.

«Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций?» – сказал он.

Также евродепутат напомнил о высылке в декабре из Болгарии военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве РФ в Софии, обвиненного в «сборе военной информации».

В сентябре 2020 года МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.

Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сожаление по поводу высылки дипломатов, назвала обвинения «надуманными» и анонсировала ответные меры Москвы.



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