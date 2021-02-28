Психолог рассказала, как бороться с перееданием на фоне стресса

28.02.2021, 8:56, Новости дня

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Оставить привычку «заедать» стресс довольно сложно, поскольку из-за переедания растягивается желудок, рассказала российский психолог Наталья Варская, назвав способы борьбы с тягой к еде.

Эксперт отметила: те, кто заедает стресс, обычно вообще склонны к разного рода зависимостям. По ее словам, многие выбирают пищевую как наиболее простую.

«Но, естественно, он выбирает не разумом, а, наоборот, подсознательно. Что он получает от еды? Удовольствие. Так же, как и все остальные зависимые люди. А человек – это фабрика гормонов. Эти процессы – психологические, эндокринные, гормональные – всегда вместе», – сказала Варская RT.

Она подчеркнула, что консультация врача полезна, поскольку каждому человеку необходим индивидуальный подход, но, как объяснила эксперт, можно попытаться снять стресс более безопасными способами. Психолог посоветовала работать над этим и сменить доминанту.

«Возможно, стоит поискать то, что тоже вырабатывает гормоны удовольствия, но только безобидное. Для кого-то это нахождение на природе, наблюдение за лесом, цветами – тоже гормоны вырабатываются. Найти что-то такое. Кто-то, может быть, в музее от картин испытывает удовольствие», – заключила она.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что более половины жителей РФ имеют избыточную массу тела, ожирение. Причем в деревнях, по его словам, людей с проблемным весом больше. Также он подчеркнул, что в первые два года жизни лишний вес есть у 26% детей и у 20% – ожирение.