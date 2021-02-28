Володин предложил закрепить предвыборные обещания депутатов в законе

28.02.2021, 8:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Обязательства депутатов перед своими избирателями, взятые в ходе избирательной кампании, было бы правильно закрепить в законе или регламенте Госдумы, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, отметив, что это позволит реализовывать их более системно.

– Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют – строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически, – приводятся на сайте Госдумы слова Володина.

По его мнению, «после избрания Госдумы следующего созыва можно будет сформировать общий прозрачный массив предложений граждан, чтобы, в том числе на их основе, вести работу в парламенте».

Он подчеркнул, что правильно начать обсуждение, подумать, как это может быть закреплено юридически: возможно, в законе о статусе депутата или в регламенте Госдумы. Это, по его мнению, позволит в будущем реализовывать взятые обязательства более системно: через инициативы в федеральных законах, обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы.

– Возможности, конечно, у всех разные, но эффективность работы возрастет точно, станет меньше демагогии. Избиратели смогут спросить со своих представителей в Госдуме за взятые ими в ходе выборов обязательства, – сказал Володин.

Он пояснил, что в течение каждого созыва есть примеры, когда о данных избирателям обещаниях забывают, оправдывая это популистскими заявлениями.

– Если мы найдем решение о закреплении обращений граждан к депутатам, это будет нас ко многому обязывать. Работа депутатов станет более содержательной и результативной, что в итоге, в том числе, повысит качество законодательной власти, которая одновременно является и представительной, – добавил председатель Госдумы.

Единый день голосования в 2021 году запланирован на 19 сентября, также в этом году должны пройти выборы в Госдуму.