В Турции заявили о неспособности российских средств РЭБ остановить Bayraktar

28.02.2021, 8:06, Новости дня

Генеральный директор Baykar Халук Байрактар утверждает, что российские системы радиоэлектронной борьбы якобы не могут справиться с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2.

Его слова приводят Sportime и F5Haber.

Отметим, что заявление Байрактара прозвучало на фоне распространившихся в соцсетях фото, на которых, как утверждается, якобы военные из РФ демонстрируют обломки уничтоженного в Ливии Bayraktar TB2.

REVERSE SIDE OF THE MEDAL

Фото пленения ещё одного турецкого БПЛА Bayraktar TB2 «музыкантами». Если они падают, значит это кому-нибудь нужно.

Липецк, 2019. pic.twitter.com/xDKbWk57L6

— Кирсанов Андрей (@AKVANAFFT) February 26, 2021

Russian PMC (Wagner) contractor with the wreckage of the shot down TB2 Bayraktar Combat drone in Libya, 2019.

There are tracks of the shrapnel in the hull. @COIN_V2 @oryxspioenkop @Oded121351 @Danspiun @AbraxasSpa pic.twitter.com/1Cxa684Rx7

— Magomedov Mukhtar (@Mukhtarr_MD) February 26, 2021

Напомним, в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса говорится, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» являются идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами, НАТО придется в приоритетном порядке устранять подобные угрозы перед началом своих операций.