Штат Вирджиния собрался разрешить употребление марихуаны для удовольствия

28.02.2021, 7:16, Новости дня

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Палата представителей и Сенат американского штата Вирджиния проголосовали за легализацию марихуаны в немедицинских целях, сообщают СМИ.

В Палате представителей за легализацию выступили 48 законодателей, против – 43. В Сенате легализацию поддержали 20 членов, против проголосовали 19. Ни один республиканец не проголосовал за инициативу, но демократы контролируют обе палаты. Документ еще должен подписать губернатор-демократ Ральф Нортэм, но он уже дал понять, что сделает это.

В соответствии с новым законом легально владеть марихуаной можно будет с января 2024 года, до этого времени сохраняется штраф, не превышающий 25 долларов. С 2024 года хотят разрешить легальную продажу и домашнее выращивание марихуаны. Для регулирования оборота создадут специальное ведомство, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Напомним, на федеральном уровне марихуана в США причисляется к наркотикам. Однако ряд штатов разрешил ее употребление в рекреационных целях. Более чем в 30 штатах оно разрешено в медицинских целях. Параллельно с президентскими выборами в США во многих штатах проходило местное голосование, в том числе по вопросу легализации наркотиков. По мнению политологов и наркологов, после легализации наркотических веществ людьми будет легче управлять. Легализация марихуаны в последнее время все чаще начинает встречать протесты в США.