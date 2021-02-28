 

Шесть лет со дня убийства Бориса Немцова

28.02.2021, 7:12, Разное
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В городах РФ люди возлагают цветы в память о политике.

27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту возле Кремля был убит экс-зампредседателя правительства РФ и оппозиционный политик Борис Немцов. В 2017 году суд приговорил к реальным срокам убийц — пособников и непосредственного исполнителя, чеченского силовика из батальона «Север» Заура Дадаева. Организаторов политического убийства ни суд, ни следствие так и не назвали. Спустя годы россияне выходят на акции памяти Немцова в крупных городах и организуют стихийные мемориалы в регионах, несмотря на противодействие властей. Как это происходит сегодня — смотрите в галерее «Новой газеты».

Москва

Акция на Большой Москворецком мосту началась около 10 утра. Сперва цветы к месту убийства Немцова возложили дипломаты европейских стран.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Позже к мемориалу начали подходить обычные граждане, а также российские общественные и политические деятели, среди которых один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава партии Николай Рыбаков, правозащитник Евгений Бунимович, экс-премьер РФ Михаил Касьянов, оппозиционер Владимир Кара-Мурза, глава Красносельского округа Илья Яшин, а также активист Константин Котов и фигурантка дела «Нового величия» (организация признана экстремистской) Анна Павликова и другие.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Всего к 14:30 около тысячи человек пришли к мосту почтить память политика, сообщает наш корреспондент.

Санкт-ПетербургФото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

В Петербурге люди пришли возложить цветы к портретам Немцова у Соловецкого камня на Троицкой площади. Место проведения акции окружили силовики. Мероприятие проходит мирно. Среди собравшихся — депутат ЗакСа Борис Вишневский. По оценкам нашего корреспондента, за час на площадь пришли несколько сотен человек. Люди не остаются у мемориала и сразу уходят.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»Российские регионы

Почтить память политика собрались и жители Нижнего Новгорода. Немцов руководил областью с 1991 по 1997 гг.

В Тюмени жители организовали стихийный мемориал Немцова на площади Борцов революции. Власти снесли мемориал через два часа.

Фото: Никита Кифорук / для «Новой»

Несколько десятков человек также собрались на митинг в память о Немцове в Челябинске.

Фото: Александр Шестаков / «Новая»

Источник: Новая газета



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