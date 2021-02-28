Блинкен удивил мексиканцев перевёрнутым флагом

28.02.2021, 7:10, Новости дня

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«Виртуальный визит» главы Госдепа Энтони Блинкена в Мексику омрачил неприятный казус: объявляя о визите, госсекретарь опубликовал в Twitter фотографию, на которой мексиканский флаг вывесили вверх ногами, пишет Fox News. По данным канала, мексиканские журналисты, которые первыми заметили оплошность американских дипломатов, стали задаваться вопросами о том, что может символизировать этот конфуз.



Twitter

Госсекретарь США Энтони Блинкен «озадачил» мексиканцев в пятницу: чиновник в преддверии виртуальной встречи с мексиканским коллегой Марсело Эбрардом опубликовал в Twitter фотографию с перевёрнутым флагом Мексики, передаёт Fox News.

Как уточняется в материале на сайте канала, снимок, на котором Блинкен сидит за столом на фоне флагов США и Мексики, сопровождался следующим комментарием от чиновника: «Очень рад, что смог «посетить» Мексику! Американо-мексиканские отношения отражаются на повседневной жизни граждан обеих наших стран. Сегодня я буду обсуждать наше твёрдое намерение сотрудничать с Мексикой по проблеме коронавируса, продвигать торговлю и инвестиции и внедрять комплексный подход к миграционным вопросам в регионе».

Между тем, пользователи интернета быстро заметили, что в Госдепе допустили досадный промах — флаг Мексики за спиной Блинкена повесили вверх ногами, пишет сайт Fox. Как отмечает обозреватель канала, орёл на гербе страны, изображённом в центре её флага, должен «смотреть» головой вверх, а за американским чиновником национальный символ расположили наоборот.

На ошибку первыми указали мексиканские журналисты, некоторые из которых выразили по этому поводу искреннее недоумение, сообщает. «Госсекретарь США начал виртуальный визит в нашу страну с перевёрнутого флага», — написал в Twitter журналист Ариэль Муцацос. «Госсекретарь Байдена предстал перед Мексиканской Республикой, продемонстрировав её флаг вверх ногами. Это знак, месье Блинкен, это знак», — в свою очередь отметил его коллега Леонардо Толедо.

«Что же случилось? Госсекретарь США Энтони Блинкен начал свой «виртуальный визит» в страну, в рамках которого он побеседовал с министром иностранных дел Эбрардом. Но почему же флаг Мексики оказался перевёрнутым?», — возмутились в редакции издания Periódico Síntesis. А журналист Хавьер Гарса Рамос, в свою очередь, напомнил, что, согласно традициям мореходства, перевёрнутый флаг является тревожным сигналом, который обозначает большую опасность. «Это неспроста», — цитирует Рамоса Fox.

Когда национальные флаги намеренно вывешиваются вверх ногами, это может служить символом большой беды, протеста или неуважения, отмечается в материале Fox. Между тем, как напоминает обозреватель канала, Блинкен стал уже не первым высокопоставленным чиновником, который оконфузился с флагом Мексики — бывший президент страны Энрике Пенья Нието также вывесил национальный символ неправильно, причём произошло это в День мексиканского флага.

По данным Fox, в Госдепе на момент публикации материала казус не прокомментировали.