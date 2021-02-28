 

Штайнмайер – нельзя обрывать связь с Россией, ведь от неё зависит мир в Европе

28.02.2021, 7:10, Новости дня
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Россия и Германия переживают сейчас трудный этап в отношениях, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего выступления на ежегодном собрании Восточного комитета немецкой экономики. Но это не повод полностью обрывать связь, ведь у стран есть совместное прошлое и будущее. От них обеих зависит мир в Европе, передаёт его слова Contra Magazin.


Reuters

Несмотря на тяжёлый этап в отношениях РФ и Германии, они не должны обрывать связь, ведь от обеих стран зависит мир в Европе, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего выступления на ежегодном собрании Восточного комитета немецкой экономики.

За прошедшие 20 лет между Западом и Востоком «разрушилось много мостов», передаёт слова немецкого политика Contra Magazin: «На этом тяжёлом этапе наших отношений мы должны следить за тем, чтобы связь не оборвалась полностью». «Эта ситуация вызывает беспокойство, особенно на фоне кризиса, и я открыто говорю об этом Москве. Мы переживаем трудный этап в отношениях, но до него было прошлое, а после него есть будущее, — подчеркнул президент. — Мы, обе стороны, несём ответственность за будущее мирной Европы».

Однако он забыл упомянуть о том, что в последние годы европейцы вели себя с Россией не очень конструктивно и потому во многом виноваты в ухудшении отношений с Москвой, отмечает издание. К примеру, Европа активно поддерживала путч на украинском «майдане», целью которого было закрытие российской базы ВМФ в Крыму и создание там военного объекта НАТО. Также Штайнмайер намеренно умолчал о том, что главные СМИ в Германии, включая общественно-правовые телеканалы, выполняют скорее функцию пресс-службы Североатлантического альянса, отмечает Contra Magazin.



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