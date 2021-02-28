Почти 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca оказались невостребованными в Германии

28.02.2021, 7:10, Новости дня

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Из-за недоверия к вакцине компании AstraZeneca и отказа постоянного комитета по вакцинации Института вирусологии имени Роберта Коха одобрить её для людей старше 65 лет, запасы препарата в Германии достигли 1,4 миллионов доз, пишет The Times. При этом канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что также не привьётся вакциной, так как ей 66 лет.



Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не станет прививаться вакциной против коронавируса шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca, так как в свои 66 лет немецкий лидер старше предельного возраста для использования препарата, пишет The Times.

В частности, постоянный комитет по вакцинации Института вирусологии имени Роберта Коха в Германии не рекомендовал использование вакцины AstraZeneca для граждан в возрасте старше 65 лет. По словам главы комитета Томаса Мертенса, запасы препарата в Германии достигли 1,4 миллионов доз из-за недоверия немцев и отказа одобрить вакцину для людей старше 65 лет.

Как отмечает издание, зачастую ущерб репутации препарата наносят и сами европейские лидеры, отказываясь прививаться вакциной AstraZeneca или в негативном ключе комментируя её эффективность. Так, в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что препарат не особо успешен для людей старше 65 лет.

Тем не менее, по словам главного исполнительного директора AstraZeneca Паскаля Сорио, вакцина «почти на сто процентов предотвращает госпитализацию» с коронавирусом людей всех возрастных групп.

Однако в Берлине центры вакцинации AstraZeneca способны принимать в день до 3800 человек, однако ежедневно получить прививку туда приходят не более нескольких сотен человек. При этом в других европейских столицах наблюдается похожая картина, пишет The Times.

Комментарии читателей на сайте The Times:

David Walker: Какой абсурдно плохой пример подаёт якобы серьёзный политик. Она просто набирает политические очки, в то время как немецкая пресса обоснованно высмеивает провальную программу вакцинации её правительства.

Andonandon: Евросоюз предпочёл бы, чтобы люди бессмысленно умирали, а не признание того, что были неправы, и работу над тем, чтобы исправить ситуацию. Это всё, что нужно знать о ЕС.

Anon: Чему тут удивляться? Усилия ЕС по вакцинации потерпели неудачу, и сейчас политики ищут оправдания своему провалу. Обычно считается, что убивать своих граждан, принимая неверные решения, (если, конечно, речь не идёт о войне) плохо, поэтому они отвлекают внимание от своей ответственности за ситуацию. Всем политикам нужно защищать своё «наследие», тщеславие, тщеславие, всё это лишь тщеславие — тогда как граждане ЕС умирают.

Grecian: Сторонники брексита, пожалуйста, прочитайте, что написано в статье, и успокойтесь. Меркель не судит об эффективности вакцины AstraZeneca. Она просто следует указаниям, согласно которым вакцина в Германии не одобрена для лиц старше 65 лет.

Helena: Я из ЕС и я хочу привиться вакциной AstraZeneca! И я сыта по горло этим злобным и глупым поведением.