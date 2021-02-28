Ибрагимович и Леброн Джеймс поспорили о политике

28.02.2021, 6:26, Новости дня

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Баскетболист клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу на совет не лезть в политику.

Ибрагимович заявлял, что известные спортсмены, такие как Леброн Джеймс, не должны вмешиваться в вопросы политики, поскольку «это нехорошо выглядит». Он сказал: «Занимайся тем, в чем ты хорош. Делай свое дело». Вмешательство в политику футболист назвал «первой ошибкой знаменитостей, которые становятся известными и получают определенный статус». По его мнению, нужно «избегать некоторых тем и делать то, что умеешь», передает «Интерфакс» со ссылкой на Би-би-си.

Джеймс в ответ заявил, что «никогда не прекратит говорить» о том, что считает «неправильным», выступать «в защиту своих людей, в защиту равенства и социальной справедливости», а также «против расизма, против давления на избирателей и других вещей, которые происходят в обществе», пишет «Чемпионат» со ссылкой на USA Today.

Он напомнил, что в его школе «учатся более 300 детей, которые сталкиваются со всеми этими проблемами». «Им нужен голос, и этим голосом для них являюсь я. Использую свой статус, чтобы пролить свет на то, что происходит не только в моем сообществе, но и в этой стране, даже в мире», – сообщил баскетболист, добавив, что «никогда не будет ограничиваться спортом, потому что осознает, насколько влиятелен».

Также Джеймс указал, что Ибрагимович в 2018 году сам обвинял шведские СМИ в скрытом расизме по отношению к себе. «Я говорю от лица очень образованного парня, я не тот, на кого стоит нападать, потому что я делаю домашнюю работу», – сообщил Джеймс.