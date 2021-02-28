 

Беспорядки из-за ареста левого рэпера продолжились в Барселоне

28.02.2021, 5:36, Новости дня
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Очередная акция в поддержку испанского рэпера Пабло Хаселя снова закончилась беспорядками в Барселоне, сообщила каталонская полиция.

На акцию протеста под лозунгом «Без будущего нам нечего терять» вышли тысячи человек. В ее организации приняли участие студенческие профсоюзы, сторонники независимости Каталонии, леворадикальные партии. Участники требовали освобождения рэпера, «всеобщей амнистии», «самоопределения, крыши, хлеба и работы». Кроме того, среди требований звучал призыв к роспуску спецподразделений по борьбе с массовыми беспорядками каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra, которые, как утверждается, слишком жестко действуют, передает РИА «Новости».

Как заявили в полиции, демонстранты бросали петарды и другие предметы в стражей порядка, подожгли мусорные контейнеры и фургон городской гвардии, разбили окна банков, принялись грабить магазины и хотели устроить пожар в отеле, передает ТАСС.

По меньшей мере десять человек задержаны в ходе беспорядков в Барселоне, сообщают Mossos de Escuadra. Акции протеста прошли в субботу в ряде других каталонских городов, в том числе в Сабаделе, Жироне, Таррагона, Лериде. По данным службы скорой помощи женералитета Каталонии, в ходе беспорядков пострадали пять человек (четыре в Барселоне, один в Лериде).

Напомним, Хаселя приговорили к девяти месяцам тюрьмы за сообщения в Twitter и одну из песен. Суд посчитал, что в 64 постах и песне, размещенной в YouTube, были допущены высказывания, которые прославляют терроризм, содержат клевету в адрес монархии и государственных институтов Испании. Хасель выступил в поддержку генерального секретаря Коммунистической партии Испании, которого посадили в тюрьму за «принадлежности к Группе антифашистского сопротивления (GRAPO)». GRAPO в Евросоюзе и в США считается террористической организацией. В понедельник Хасель забаррикадировался в Университете Льейды вместе с около полусотней сторонников. Во вторник утром правоохранительные органы его задержали.



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