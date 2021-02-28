Опубликовано видео нападения с ножом на мужчину на глазах у его дочери в Москве

28.02.2021, 5:36, Новости дня

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СМИ опубликовали видеозапись того, как в Москве отец шестилетней девочки и новый сожитель ее матери поспорили из-за ребенка. Отца девочки несколько раз ударили ножом у нее на глазах.

Как передает РЕН ТВ, ребенок был у отца. Девочка заболела, и новый сожитель матери должен был ее забрать. Между мужчинами завязался словесный конфликт. Отец взял девочку и хотел увести, но второй мужчина набросился на него и нанес многочисленные ножевые ранения. Еще один мужчина был очевидцем конфликта, но вмешался только после того, как отца девочки уже повалили на землю – ударил нападавшего по голове. Также участников конфликта разнимала женщина.

Отец девочки смог подняться на ноги, простоял какое-то время, а затем упал и больше не поднимался. Убийца забрал ребенка и уехал на каршеринговой машине. По предварительным данным, подозреваемый ранее уже был судим за убийство.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что подозреваемый 1981 года рождения задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения, передает ТАСС.