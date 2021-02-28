 

Spiegel – из-за коронавируса мир ждёт «потерянное поколение»

28.02.2021, 5:30, Новости дня
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Из-за пандемии школьники по всему миру теряют возможность получить образование, вырваться из бедности и не могут определять свою жизнь, передаёт Der Spiegel. Вместо этого им придётся платить по долгам родителей. Как считает издание, закрытие школ лишь увеличило разрыв между богатыми и бедными.


Reuters

$10 трлн — эта невероятная сумма не принесёт дохода сегодняшнему поколению учащихся, если школы по всему миру не откроются в ближайшее время. К такому выводу пришёл Всемирный банк. В Германии учебные заведения были закрыты в течение нескольких месяцев, в некоторых менее развитых странах они не работали целый год, пишет Der Spiegel.

Школьники по всему миру теряют возможность получить образование, вырваться из бедности своих родителей, а затем и самим определять свою жизнь. Только 24 миллионов детей никогда не вернутся в школу, потому что они стали незаменимой частью повседневной борьбы семей за выживание.

Этот глобальный разрыв в образовании не только приводит к экономическим трудности, но и увеличивает пропасть между более привилегированными классами и людьми, которые не могут позволить себе лучшее образование. Эксперты считают, что увеличивающееся недовольство населения в будущем может стать причиной конфликтов, роста миграции и экстремизма.

Мариан Бласберг, корреспондент Der Spiegel в Бразилии, отмечает: «Дети из зажиточного среднего класса ходят в частные школы, дети из бедных семей посещают государственные школы. А теперь в Рио-де-Жанейро сложилась ситуация, когда частные школы вновь открываются, а государственные школы всё ещё закрыты». 

Редактор международного отдела Der Spiegel Катрин Кунц обсуждала последствиях закрытия школ с ведущими экспертами в области образования и отчётливо ощутила драматичность ситуации: «Ещё можно предотвратить появление потерянного поколения, — подчёркивает редактор, — но для этого правительства должны сделать ставку на инвестиции в молодёжь. И они больше не должны терять время», — передаёт Der Spiegel.



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