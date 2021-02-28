FAZ – «большая удача» — 71-й Берлинале стартует в онлайн-формате

28.02.2021, 5:30, Новости дня

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Первого марта начинается 71-й Берлинский кинофестиваль — в этом году мероприятие было разделено на несколько этапов, пишет Frankfurter Allgemeine. О красных ковровых дорожках придётся забыть: показы для представителей киноиндустрии пройдут в онлайн-формате, а широкой публике программа фестиваля будет представлена в июне. По мнению эксперта, несмотря на трудности, тот факт, что Берлинале всё-таки состоится, является «большой удачей».

Кадры с прошлогоднего Берлинале: красная дорожка, ослепительные знаменитости, поклонники кинематографа в эйфории. Однако в этом году об этом не может быть и речи: крупное событие пройдёт иначе — в несколько этапов. Мероприятия для представителей киноиндустрии начнутся 1 марта в онлайн-формате. Фильмы с Берлинале зрители увидят в июне. Очередной кинофестиваль в этом году всё-таки состоится. «Это большая удача», — считает Скотт Роксборо из киножурнала The Hollywood Reporter.

СКОТТ РОКСБОРО, The Hollywood Reporter: Такие онлайн-мероприятия полезны, потому что они поддерживают мир кино. Если всё остальное в мире изменилось, то можно по крайней мере рассчитывать на Берлинале, который в какой-то форме всё-таки состоится, а затем, надеюсь, летом у нас всё ещё будет Каннский кинофестиваль в той или иной форме. Это даёт всей отрасли некую ориентацию.

Но, по словам Роксборо, есть и недостатки.

СКОТТ РОКСБОРО, The Hollywood Reporter: Фильмы, которые демонстрируются исключительно онлайн, не вызывают такую шумиху, не создают такого ажиотажа. В традиционных фестивалях есть нечто особенное: само посещение кинотеатра, волнение перед показом. Это не может быть воссоздано в онлайн-формате.

СЦЕНА ИЗ ФИЛЬМА: Остановилась машина. Из неё вышла пожилая леди. Он помог ей.

Большинство из 15 фильмов, участвующих в основном конкурсе, было снято во время или между фазами локдауна. Среди них «Фабиан или поход к собакам» Доминика Графа с Томом Шиллингом в главной роли, дебют Даниэля Брюля «Рядом» и «Я твой мужчина» Марии Шрадер, а также многие другие зарубежные фильмы.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2021 года.