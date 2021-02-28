 

Мнение: Коротко по ситуации в Армении. 27.02.2021

28.02.2021, 5:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна.
2. Пашинян потребовал отставки главы Генштаба.
3. Президент Армении отказался подписывать документ на увольнение главы Генштаба.
4. Глава Генштаба вновь потребовал отставки Пашиняна.
5. Пашинян снова отправил президенту Армении документ на увольнение главы Генштаба.
6. Вооруженные силы Армении поддержали главу Генштаба.
7. Сообщают, что "Альфа" отказалась арестовывать главу Генштаба, а полиция не хочет разгонять митинг в Ереване.

Хитрый президент Армении не хочет выбирать, потому что если выбрать неправильно, он может отправиться следом за проигравшей стороной. Но его настойчиво просят выбрать в рамках затягивающегося противостояния. Причем обе стороны.

PS. Что можно сказать, товарищам армянам хотелось бы пожелать встретить 8 марта (на худой конец – 9 мая) с новым, более адекватным политическим руководством, с которым они могли бы начать выползать из той ямы, в которую загнал Армению Пашинян и армянские соросята. Доводите уже "Революцию искандеров" до конца.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / В нас плюют, а мы утираемся и улыбаемся – Личное мнение

11.07 / Мнение: Как спасти древние мозаики собора Святой Софии?

28.12 / Россия продлила запрет на полеты в Великобританию из-за новой мутации COVID-19

08.09 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 сентября 2020 года

24.12 / “Это была целая история”: Степан Меньщиков расплакался из-за закрытия «Дома-2»

11.07 / Мнение: Пушкинский музей открылся после карантина отличной выставкой

15.02 / Китайские ученые усомнились в высадке американцев на Луну

27.12 / Мнение: Самые любопытные выставки следующего года

27.08 / “Я кусала локти”: Юлианна Караулова отказалась петь в SEREBRO из-за Темниковой и Серябкиной

05.07 / Жившую в нищете Люсьену Овчинникову из «Девчат» не приглашали сниматься в кино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска