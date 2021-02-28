Мнение: Коротко по ситуации в Армении. 27.02.2021

28.02.2021, 5:26, Разное

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1. Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна.

2. Пашинян потребовал отставки главы Генштаба.

3. Президент Армении отказался подписывать документ на увольнение главы Генштаба.

4. Глава Генштаба вновь потребовал отставки Пашиняна.

5. Пашинян снова отправил президенту Армении документ на увольнение главы Генштаба.

6. Вооруженные силы Армении поддержали главу Генштаба.

7. Сообщают, что "Альфа" отказалась арестовывать главу Генштаба, а полиция не хочет разгонять митинг в Ереване.

Хитрый президент Армении не хочет выбирать, потому что если выбрать неправильно, он может отправиться следом за проигравшей стороной. Но его настойчиво просят выбрать в рамках затягивающегося противостояния. Причем обе стороны.

PS. Что можно сказать, товарищам армянам хотелось бы пожелать встретить 8 марта (на худой конец – 9 мая) с новым, более адекватным политическим руководством, с которым они могли бы начать выползать из той ямы, в которую загнал Армению Пашинян и армянские соросята. Доводите уже "Революцию искандеров" до конца.

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