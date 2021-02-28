Генсек Лиги арабских государств раскритиковал США

28.02.2021, 4:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт поддержал позицию Саудовской Аравии в связи с санкциями США из-за убийства журналиста Джамаля Хашогджи.

Он заявил, что «привлекать к ответственности лиц» по этому делу может только суд, а «американская разведка не является судебным или международным органом, принимающим решения». Генсек также подчеркнул, что «вопросы прав человека не должны политизироваться», передает ТАСС.

Он заявил, что «прерогативу привлечения виновных в деле Хашогджи имеют исключительно судебные власти Саудовской Аравии», и «выразил свою поддержку» соответствующему заявлению МИД Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».