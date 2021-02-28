 

Генсек Лиги арабских государств раскритиковал США

28.02.2021, 4:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт поддержал позицию Саудовской Аравии в связи с санкциями США из-за убийства журналиста Джамаля Хашогджи.

Он заявил, что «привлекать к ответственности лиц» по этому делу может только суд, а «американская разведка не является судебным или международным органом, принимающим решения». Генсек также подчеркнул, что «вопросы прав человека не должны политизироваться», передает ТАСС.

Он заявил, что «прерогативу привлечения виновных в деле Хашогджи имеют исключительно судебные власти Саудовской Аравии», и «выразил свою поддержку» соответствующему заявлению МИД Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Савченко в День влюбленных изобразила ангела на снегу. Фото

05.09 / В Пермском крае жильцам вручили ключи от новых квартир

19.01 / “Атлантида” Васяновича вошла в длинный список претендентов на премию BAFTA

26.01 / Байден и Путин впервые поговорили по телефону. Президент США подтвердил поддержку Украины

15.07 / Президент Азербайджана оценил необходимость мобилизации

25.06 / Водка Green Day стала лидером по динамике роста среди украинских водочных ТМ

04.01 / “Ноги в одну сторону, руки – в другую”. Лукашенко и КГБ Беларуси рассматривали возможность убийства Шеремета – СМИ

17.09 / Зеленский: Война на Донбассе – это угроза не только для Украины, но и для всех стран Европы и мира

10.08 / Рогозин объяснил неверие людей в высадку американцев на Луне

29.08 / Верующие Черногории вышли на массовые протесты накануне дня тишины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска