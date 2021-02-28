 

В Роспотребнадзоре предсказали сезонность коронавируса

28.02.2021, 3:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Коронавирус может стать сезонной проблемой в течение ближайших года-двух, эти черты у него проявляются уже сейчас, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Пшеничная заявила, что это может произойти «в течение ближайших одного-двух лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться», об этом, в частности, «мог свидетельствовать существенный подъем заболеваемости осенью 2020», передает РИА «Новости».

Она отметила, что подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями обычно наблюдается осенью и весной, «поэтому теоретически подъемы заболеваемости COVID-19 также могут наблюдаться в эти времена года».

Кроме этого, по ее словам, коронавирус легче всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года.

Ранее в Роспотребнадзоре усомнились в подъеме заболеваемости коронавирусом весной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Le Figaro – Макрон ушёл на удалённую работу после положительного теста на COVID-19

17.09 / Хасиды нарядились в украинские костюмы и спели гимн

03.01 / У Ларри Кинга обнаружили COVID-19, его госпитализировали – СМИ

01.10 / Фотошпионы сняли кроссовер BMW X4 M 2022 года с обновленной внешностью

17.11 / Кабмин уволил руководителя Государственного космического агентства Украины

21.07 / Армения отметила роль РФ в разрядке ситуации на границе с Азербайджаном

28.09 / “Идиотские директивы Евросоюза”. Саакашвили выступил против копирования Украиной законов других стран

22.09 / Лавров шуткой ответил на вопрос о цветной революции в США

27.09 / Число пострадавших при обрушении перехода в Помосковье выросло до 25

17.01 / Невролог рассказала об осложнениях после COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска