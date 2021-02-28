В Роспотребнадзоре предсказали сезонность коронавируса

28.02.2021, 3:56, Новости дня

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Коронавирус может стать сезонной проблемой в течение ближайших года-двух, эти черты у него проявляются уже сейчас, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Пшеничная заявила, что это может произойти «в течение ближайших одного-двух лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться», об этом, в частности, «мог свидетельствовать существенный подъем заболеваемости осенью 2020», передает РИА «Новости».

Она отметила, что подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями обычно наблюдается осенью и весной, «поэтому теоретически подъемы заболеваемости COVID-19 также могут наблюдаться в эти времена года».

Кроме этого, по ее словам, коронавирус легче всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года.

Ранее в Роспотребнадзоре усомнились в подъеме заболеваемости коронавирусом весной.