Вторая женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в домогательствах

28.02.2021, 3:56, Новости дня

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Шарлотта Беннетт, бывшая исполнительная помощница и советник по вопросам политики в области здравоохранения в администрации губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, обвинила его в сексуальных домогательствах.

В декабре с обвинениями в адрес Куомо выступила его бывшая советница по вопросам экономического развития Линдси Бойлан. По ее словам, Куомо предлагал ей сыграть в покер на раздевание, а также однажды поцеловал в губы, когда она собиралась выходить из офиса. Бойлан заявила, что и другие женщины сталкивались с домогательствами со стороны Куомо, передает РИА «Новости».

Беннетт поддержала Бойлан, после чего с ней связалась New York Times. Беннетт заявила, что почувствовала обязанность перед другими жертвами сексуальных домогательств рассказать о ситуации и хотела помешать губернатору «пользоваться своей властью». По ее словам, Куомо приставал к ней с конца прошлой весны. Так, в июне 63-летний Куомо спросил у 25-летней Беннетт, «была ли она когда-либо с мужчиной постарше», пожаловался на «одиночество» и на то, что ему «некого обнять». При этом Куомо не пытался дотронуться до нее.

Беннетт заявила, что «поняла, что губернатор хочет переспать» с ней, и «почувствовала себя ужасно некомфортно и испугалась». Она задумалась, «как выпутаться из этого, и решила, что настал конец работе». Беннетт рассказала о случившемся главе аппарата Куомо Джилл Де Розье, попросив перевести ее на другую должность. Вскоре она стала советником по политике в области здравоохранения, но настаивать на расследовании происшествия не стала, потому что ей нравилась работа. Никаких действий в отношении губернатора принято не было. Девушка ушла с должности в ноябре.

Куомо заверил New York Times, что никогда «не заигрывал» с Беннетт и призвал к независимой проверке. При этом он не отрицал, что задавал ей вопросы личного характера, но указал, что не будет давать комментарии.

Напомним, Бойлан заявляла, что Куомо «годами подвергал» ее «сексуальным домогательствам», причем «многие видели это и наблюдали». Она сказала, что «никогда не знала, чего ожидать, выговора на работе (это было очень хорошо) или домогательств из-за внешности», могло быть «и то, и другое в одном разговоре».