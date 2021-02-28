США открестились от обсуждения неофициальной сделки по «Северному потоку – 2»

28.02.2021, 3:56, Новости дня

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Госдеп не ведет с Берлином переговоров о дополнительном неофициальном соглашении, которое позволило бы достроить газопровод «Северный поток – 2», сообщила зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.

Axios со ссылкой на источники сообщает, что об этом Монтгомери сообщила на брифинге для членов Конгресса США. Комментируя слова Берлина об «обмене мнениями», в Госдепе сказали, что не следует понимать это как ведение переговоров. Американская сторона выражала Берлину свое беспокойстве в связи проектом, передает РИА «Новости».

Отмечается, что дискуссия по вопросу о «Северном потоке – 2» была напряженной, стороны периодически спорили. Так, сенаторы спросили представителей американской администрации, почему еще не введены санкции против Nord Stream 2 AG, «компании, которая владеет «Северным потоком – 2». В Госдепе пояснили, что для введения санкций нужно много времени.

Напомним, СМИ сообщали о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2». Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия занята созданием условий для завершения строительства газопровода.