«Мою жизнь ВИЧ изменил в лучшую сторону»

28.02.2021, 3:52, Разное

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История Кати Орловой, которая стала блогеркой, чтобы рассказывать о своей жизни с ВИЧ.

ПРЕМЬЕРА ПРОЕКТА «РАЗНЫЕ»

«Разные» — это совместный проект изданий «Гласная» и «Новая газета» о людях, которые не вписываются в рамки нынешнего российского общества, становясь невидимыми для большинства.

Герои нашего проекта — трансгендерная женщина, гражданин в декрете, женщина, подвергнувшаяся обрезанию, домашний тиран, решившийся на публичное признание. И многие другие.

По традиции в РФ принято не замечать, игнорировать «других», разных — незнание становится идеальной почвой, на которой прорастает ксенофобия и дискриминация.

Заявить о себе зачастую боятся и сами необычные люди. Но все больше становится тех, кто уже преодолел страх. Речь о женщинах и мужчинах, своим поведением ломающих навязанные стереотипы и рамки патриархата.

В нашем проекте вы увидите за выданными обществом ярлыками живых людей, которые, как и все, ищут свободы и уважения.

Весной 2019 года 27-летняя Екатерина Орлова начала вести блог — как ВИЧ-позитивная девушка, не скрывающая свой диагноз. Такая открытость дает многим, кто узнал о диагнозе и потерял почву под ногами, ощущение того, что жизнь продолжается и впереди возможны и отношения, и семья, и дети, и успешная работа. Как и зачем молодая многодетная мама, выросшая в маленькой бурятской деревне и живущая в Новосибирске, решилась открыть свой диагноз, а теперь помогает другим людям с ВИЧ — выясняла «Гласная».

Деревенское детство

Я родилась в маленькой деревне в Бурятии. Мама, папа, старший брат, я — такая была у нас семья. Когда мне было восемь лет, отец покончил с собой. Зачем — непонятно. Как у всех, у них с мамой случались ссоры и скандалы, но чтобы какой-то особенный мотив был — я не помню.

Сначала я вообще не понимала, что происходит. Когда пошли приготовления к поминкам, я бегала, спрашивала, что происходит. Мне отвечали, что праздник. Я была довольна — праздник же.

Брат плакал, мама плакала, я их спрашивала, почему они плачут, у нас же праздник.

А потом бабушка меня отвела в сторонку, когда уже гроб привезли, и рассказала все. Я почти год потом не разговаривала.

Потом маме приснился сон, как будто я стою на краю обрыва и отец меня за собой зовет. Как решили эту проблему деревенские бабушки? Меня, девятилетнюю девочку, отвезли к кладбищу ночью и сказали: «Нужно дойти до могилки отца, взять оттуда земли и вернуться обратно, чтобы эту землю скинуть в подпол, тогда все закончится». Я сделала как сказали, но этого не помню. Вообще детство помню отрывками. Видела фотографию, как меня в первом классе на плече несут с колокольчиком, но не помню этого. Или фотографии с похорон: гроб, в нем отец, я сижу рядом. Но сама этого тоже не помню.

Через какое-то время мама с подачи родителей отца сошлась с его братом. Начали жить. Детство как детство. Ходила в школу, занималась хозяйством. Помогала маме, веселилась с друзьями. С мамой поругаешься, уйдешь в лес жить, потом обратно возвращаешься — курицу сырую забрать, чтобы на костре пожарить.

Мне всегда было проще дружить с мальчиками. С девочками я дралась, а бегала всегда с братьями и их друзьями: шины катала, кузнечиков жарила на костре, картошку с поля воровала. На меня они как на девочку особенно внимания не обращали, я была замухрышка. Бабушка про меня всегда говорила: «Ни сиськи, ни письки, и жопа с кулачок».

Екатерина Орлова. Фото: Вера Сальницкая

Я бы не сказала, что мама нас как-то по-особенному воспитывала. Делала, что нужно было: одевала, обувала, кормила. Никаких воспитательных бесед не проводила. Все воспитание — подзатыльник. В остальном мы сами себе были предоставлены: как хотели, так и жили. Учились сами, нас никто не заставлял. Кажется, ни о месячных, ни о мальчиках она со мной тоже не разговаривала. Я не знала, что такое презервативы.

Ранние дети и переезд

Я жила в деревне, пока не уехала учиться. Была мысль, что насовсем не надо уезжать. Мне же там удобно и комфортно, зачем что-то менять… Так было, пока я не переехала в Новосибирск. А теперь, когда возвращаюсь домой, думаю: «Господи, что здесь делать». Недавно ездила за детьми, еле выжила там неделю.

Училась я в Улан-Удэ, на управленца, окончила сначала колледж при Бурятском государственном университете, потом сам университет, все с красным дипломом.

Моим первым парнем был мальчик на два года младше меня. Когда мы начали встречаться, мне было шестнадцать, а ему четырнадцать. В семнадцать я забеременела и в восемнадцать родила Леру. Я еще училась, но мне казалось, что я готова и хочу ребенка. Мама меня поддержала, сказала, что первый аборт — это страшно. Родилась Лерка. Сейчас ей девять.

Когда я первый раз родила, я вообще особенно не соображала, что происходит.

Думала, все как-то образуется. Но я не жалею. Как можно об этом жалеть? Не могу представить, что детей нет, они — часть меня. Ну да, это рановато произошло, надо было сначала на ноги встать. А отец Леркин… Ну, он маленький был — сразу же, как я родила, исчез. Ему шестнадцать лет было, ребенок, он не нагулялся, не набегался. Семья у него была не особо благополучная, его брата они реально «пробухали», он тринадцатилетним покончил с собой.

Из Бурятии я уехала почти четыре года назад, когда Лере было пять, к тому времени уже появилась Мила, ей было три годика, а я была беременна третьим. У всех — разные отцы. Вообще я ехала в Новосибирск на месяц — просто погостить к отцу третьего ребенка. Но так вышло, что осталась. Хотя привыкла быть всегда рядом с детьми. Когда оторвалась от них, меня ломало, слезы были. Звонила постоянно: как они, что они?

Фото: Вера Сальницкая

Всегда были мысли, что надо их перевозить, потому что это мои дети, моя ответственность. Почему я их бросила на маму? Причем мама никогда так не говорила, что я их «бросила», но все равно. Постепенно мне все больше хотелось, чтобы они были не там, а здесь, со мной, потому что здесь возможностей больше. Там заняться нечем. Допустим, я не знаю английский язык. Мне от этого очень печально. Но у нас в школе его просто не было — не было учителя. Я только «фак ю» знаю.

Я бы хотела, чтобы у детей была жизнь лучше, чем у меня. Я вот не могла научиться плавать, не было ни озера, ни бассейна. И образование тут получше. В Бурятии, даже не в деревне, а в Улан-Удэ, делать особо нечего. Уехала я оттуда, вернулась спустя четыре года — все то же самое, никакого развития.

Не думаю, что мне надо иметь рядом мужика, чтобы дочери были счастливыми. Я сама могу им все дать, что нужно.

ВИЧ и новая любовь

В Новосиб я не планировала переезжать, но отец третьего ребенка поехал туда, а я — за ним. Мы с ним успели еще в Бурятии разойтись, не общались какое-то время, я даже не знала, где он. И он, уже будучи в Новосибирске, увидел меня во «ВКонтакте» беременную, с животом. Это был ребенок от него, но он сперва не верил в это. Не хотел брать на себя ответственность. А тут вдруг начал сам мне писать, позвал к себе. Я приехала сюда на восьмом месяце. Поездом, на верхней полке.

Я от него родила, мы жили-жили вместе, а потом он начал гулять. Познакомился с какой-то девушкой, ушел к ней. Побегал месяц, ей это тоже не понравилось, потому что он своеобразный человек и баловался наркотой. Она его послала — он обратно ко мне ломанулся, типа, у нас же семья, ребенок. Его мама с сестрой подключились: «Ну подумаешь, раз оступился, зачем семью рушить…» Я подумала: «Ладно, посмотрим». В итоге ничего не вышло — было еще хуже, доходило до рукоприкладства, полный треш. Он не перестал прибухивать, употреблять, под этим делом фестивалить. Короче, мы с ним расстались. И через какое-то время я познакомилась с Максом.

О том, что у меня ВИЧ, мы вместе с Максом узнали. Собственно, как это произошло: мы были на свадьбе у друзей и мой бывший мне позвонил. Начал спрашивать, не гуляю ли я с мужиками. Я ответила, что у меня есть отношения, и дала телефон Максу, чтобы он по-мужски поговорил. Макс взял трубку и в нее сказал: «Да, знаю, и че?» И трубку положил. А мне говорит: «Он сказал, что мы спидозные». Я удивилась, мы поржали, что парень поехал кукухой совсем. Но решили подстраховаться и сдать анализы. ВИЧ оказался только у меня. Судя по всему, бывший знал, что у него ВИЧ, но мне, пока мы вместе были, не говорил.

Сейчас мы с Максом шутим: «Катя ничего не смогла отсудить у бывшего, поэтому забрала ВИЧ».

Этого человека хочется иногда треснуть, но думаю, жизнь его сама накажет.

Мы начали много об этом читать, изучать вопрос. Я ноль была в этом, Макс тоже. Сразу поняли, что я буду пить терапию. Мне выписали сперва одну схему — она не зашла, терпеть побочки не было сил, тошнило сильно, не с ведром же на работе сидеть. От следующей схемы я начала желтеть. Мне оказалось сложно пить много таблеток, особенно большие колеса. У меня был до этого период в жизни, когда я пила антидепрессанты, и однажды был срыв, я решила этими таблетками обхерачиться, меня плющило и полоскало, и с того момента мне сложно таблетки глотать. Теперь запиваю их йогуртом или чем-то сладким. Сейчас у меня в АРВ-схеме три маленькие таблетки, от них нет побочек абсолютно.

Катя показывает свою ежедневную порцию лекарств. Фото: Вера Сальницкая

И личная жизнь у меня не порушилась. Хотя почти все ВИЧ-положительные этого боятся. У нас в чате многие об этом говорят, особенно девчонки молодые, которые совсем недавно узнали о диагнозе. Сначала пишут: «Ой, я пока не хочу отношений». А потом — раз: «А я с мальчиком познакомилась, я ему все сказала, все хорошо». Я сейчас это воспринимаю как тест на вшивость: если человек хочет чего-то серьезного, действительно тебя любит, он с тобой останется, несмотря ни на что, ВИЧ не станет препятствием.

Меня иногда удивляют люди, которые говорят: «Ты такая красивая, как это у тебя ВИЧ?» А что, ВИЧ только у некрасивых может быть?

Старшая дочь о моем статусе знает, мама тоже. Она недоучившийся медик, нормально к этому отнеслась. У нее у самой диабет, я ей говорю: «Вот и ты тоже на таблеточках». Теперь обе за здоровьем следим.

Блог и активизм

Меня никогда не тянуло к блогерству, я об этом никогда не задумывалась, в «Инстаграм», в старый аккаунт, только фоточки выкладывала. Завести блог о ВИЧ — это была идея Макса. Я первый раз написала об этом у себя во «ВКонтакте», потому что бывший мог рассказать всем за моей спиной, и я подумала, зачем ему такое удовольствие дарить, я лучше сама всем скажу. И Макс, глядя на это, предложил рассказывать о жизни с ВИЧ в блоге в «Инстаграме» и помогать другим. Я ответила: «Давай!»

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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