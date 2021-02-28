Мнение: Обычный вечер на Ближнем Востоке

28.02.2021, 3:46, Разное

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Обычный вечер на Ближнем Востоке.

1. Очередной ракетный удар по Эр-Рияду. Узел ПВО столицы Саудовской Аравии отчитался, что сбил как минимум одну баллистическую ракету над столицей https://twitter.com/no_itsmyturn/status/1365757117525856262 (работали "Пэтриоты" PAC-3). Сколько всего было выпущено ракет, пока не сообщается. Одна из ракет преодолела зонтик ПВО (как обычно, на 100% "Пэтриоты" с иранскими ракетами справится не могут) и упала где-то на окраине города (видео со взрывом https://twitter.com/AsianOSINT/status/1365757703700684801).

2. Неизвестные (наиболее вероятно, Сирия или Россия) нанесли ракетные удары с использованием ракет "земля-земля" по складам ГСМ протурецких боевиков в Эль-Музалехе, к западу от Джараблуса, где складировалась сырая нефть купленная террористами у SDF в рамках контрабандных схем между протурецкими и боевиками и проамериканскими курдами. Сообщается о серьезных разрушениях, о жертвах информации нет.

3. Также сообщается, что в течение дня ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в горной Латакии и Идлибе. Активные удары наносятся уже 3-й день. Можно считать, терапевтические меры. Турки сегодня весь день ноют по поводу уничтоженной в прошлом году турецкой роты, которую списали на ВВС Сирии, хотя там отработали Су-34 в ответ на пуски ПЗРК по российским бомбардировщикам. Официально убито 34 турецких солдат и офицеров. Неофициально от 60 до 85.

4. Коалиция шиитских боевых организаций Ирака (ориентированных на Тегеран) заявила, что она не будет шутить с "Большим Сатаной" и обязательно ответит на удары по сарайчикам под Абу-Кемалем. Ждем новые обстрелы "Зеленой зоны" в Багдаде, сожженные конвои (вчера в отместку сожгли 2 американские машины из логистического конвоя в центральном Ираке) и пуски ракет по базам США.

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