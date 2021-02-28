 

Украинцы едва не затоптали пенсионерку при «штурме» секонд-хенда

28.02.2021, 3:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На Украине в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) толпа едва не задавила пенсионерку, прорываясь в секонд-хенд в день скидок.

Инцидент произошел накануне, 26 февраля. Видео с открытия магазина опубликовал Telegram-канал «Таймер Одесса».

Поток людей был настолько сильным, что пожилая женщина упала под его натиском. На помощь ей пришли не сразу, пострадавшую подняла одна из посетительниц. Остальные покупатели не обратили на это внимания.

По словам главы Всеукраинской ассоциации дилеров одежды Second Наnd Владислава Мясоедова, на данный момент в секонд-хендах покупают одежду и обувь около 85% украинцев. Украина находится на третьем месте по объему покупаемой б/у-одежды, передает «Царьград».

Ранее в ООН заявили, что в 2021 году на Украине потребуется гуманитарная помощь почти для 2 млн граждан.

Кроме того, международная группа исследователей издания The Lancet спрогнозировала, что к концу столетия численность населения Украины может сократиться на 68% и составить 17 млн человек.

Основными причинами сокращения населения на Украине являются низкая рождаемость и короткая продолжительность жизни.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / ФРС сохранила базовую процентную ставку на нулевом уровне

25.02 / Минздрав Украины расширил перечень медикаментов по программе “Доступные лекарства”

05.10 / Московская биржа открылась ростом

25.12 / Хуснуллин назвал опреснение воды в Крыму крайней мерой

14.12 / Выброшенные маски и перчатки подрывают усилия Калифорнии по борьбе с пластиковым мусором

25.11 / Toyota в Минске перелетела через монумент Победы и загорелась

24.02 / Разработчик взломанного ПО не стал строить догадки о напавших на США хакерах

02.12 / Вопрос дня: По каким психологическим признакам можно распознать серийного маньяка?

17.08 / Прилепин заявил об избиении задержанных в Белоруссии россиян спецназом

30.01 / “Все блага, кроме свободы”. В Минюсте Украины рассказали о планах внедрения модельных тюрем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска