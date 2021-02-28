Полицейские нашли пропавших в Красноярском крае девочек

28.02.2021, 3:06, Новости дня

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Полиция Таймыра нашла двух пропавших 11-летних девочек, которые не вернулись домой с прогулки в Дудинке, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

«На севере Красноярского края сотрудники ОМВД РФ по Таймырскому району нашли школьниц, пропавших накануне вечером», – говорится на сайте ведомства.

В сообщении указывается, что несовершеннолетние возвращены семьям, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Отмечается, что с 11-летними школьницами и их родственниками работают инспекторы по делам несовершеннолетних. «Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ухода детей», – добавили в ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что полиция Таймыра была поднята по тревоге на поиски двух 11-летних девочек, которые не вернулись домой с прогулки в Дудинке. При этом в городе прогнозируется мороз до минус 41 градуса.