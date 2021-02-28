 

Johnson&Johnson получила разрешение на использование вакцины от COVID в США

28.02.2021, 3:06, Новости дня
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США сообщило, что выдало компании Johnson&Johnson разрешение на использование вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

FDA пояснило, что «разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах позволяет применять препарат Janssen в США при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше», передает ТАСС.

Вакцину производит Janssen Pharmaceutica – подразделение Johnson&Johnson. В отличие от вакцин Pfizer и Moderna вакцина Johnson&Johnson является векторной, как «Спутник V» или AstraZeneca. При этом новая вакцина требует только одной инъекции. Она использует вирус простуды и воздействует на спайковый белок на поверхности вируса. Компания планирует поставить до 20 млн доз к апрелю и до 100 млн доз к июлю, передает РИА «Новости».

Напомним, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты справляются с распространением новой коронавирусной инфекции хуже, чем большинство стран, несмотря на свое богатство.



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