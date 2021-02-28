Мнение: Есть два гендера

28.02.2021, 2:56, Разное

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Незабвенная конгрессмен Марджери Тейлор Грин продолжает выступать в роли главного тролля Республиканской партии, стремительно делая себе политическую карьеру на открытом оппонировании "новой демократической нормальности".

В ответ на вывешивание флага трансгендеров у соседнего кабинете, где сидит конгрессмен от демократов, конгрессмен Грин повесила у себя перед кабинетом плакат "Есть два гендера – мужчина и женщина. Доверяйте науке".

Само собой, начался очередной шит-шторм на тему "Вот такие вот сторонники Трампа". Картинка моментально стала мемом.

И это при том, что Грин продолжает публично подвергать сомнению победу Байдена. С учетом планов Трампа побороться за лидерство в Республиканской партии и с помощью низов покарать предателей голосовавших за импичмент, такие фигуры как конгрессмен Грин могут иметь большое политическое будущее, превращаясь из политических маргиналов, в новое лицо Республиканской партии. Но это будет лишь в том случае, если Трамп сможет забороть партийный истеблишмент и гарантировать себе лидерство хотя бы до 2022-го года. Если сможет, такие радикальные фигуры как конгрессмен Грин будут целенаправленно выдвигаться с целью навязывания открытого контр дискурса демократическим идеологемам. В ином случае, конгрессмен Грин останется выступать в роли грустного клоуна на празднике разнузданной толерантности.



"Эта маска также бесполезна, как Джо Байден" (с)

У нее кстати смешная страница.



"Прекратите издеваться над детьми"



Жестокое обращение с детьми в палатке №8! Положи конец этой чепухе, Америка!

Один из потенциальных кандидатов на забан в Твиттере.

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