Мнение: Русский постпанк к 8 марта

28.02.2021, 2:48, Разное

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Эпиграф: герои «нового русского любовного треугольника» в финале все втроем мирно ложатся в постель, но сексом не занимаются.



Кадр из романтической комедии.

Посмотрел я, кстати, вчера и фильм «Статус: Свободен» с тем же Данилой Козловским и Лизой Боярской, как бы «самый главный хит» российского кино 2015 года. Про него любимый кинокритик Вани Урганта Антон Долин написал восторженно: «Случилась маленькая, локальная — но сенсация. Фильм «Статус: Свободен», с плаката которого вам виновато улыбается вездесущий Данила Козловский, оказался первым в истории нового российского кино удачным ромкомом».

Ну и что сказать? Фильмец получился, как московская, собянинско-лужковская «районка» – бесплатная газета, которую никто не читает. И причина проста: нарочитая беспроблемность. «Красивые живчики на красивых ландшафтах». «Статус. Свободен» хорош тем, что это реально ОБРАЗЕЦ: все беды российского кино в одном флаконе.

Плохие актеры, никакой сценарий, ни сюжета, ни интриги, а главное – не малейшего соответствия реальной российской жизни в «современной молодежной комедии»… Хотя итоговая мысль, в общем, забавная – что любая так называемая «любовь» хороша ровно до тех пор, пока она способствует хорошему пищеварению.

Сюжет, в общем, такой: Данила Козловский, киношный секс-символ, изображает телевизионного секс-символа типа Павла Воли, то бишь молодого Петросяна: он как бы выступает со сцены в ночных клубах, читая «скетчи». Ложь уже с первых кадров, как это принято в российском кино, которое просто «делает как на Западе». Ни сценариста, ни режиссера, естественно, не колышет, что никакой «стендапер» – если он не из «Камеди-Клаб», то есть большой организации, завязанной на телевизор – не смог бы жить на свои «скетчи» в реальной Москве.

Но по фильму стендапер снимает в клубе некую девушку Афину (по некоторым признакам – тяжелую наркоманку, но тема не получает развития), живет с ней два года в собственной отдельной квартире (откуда она у стендапера – история тоже умалчивает), а через два года они ссорятся и Афина уходит от Козловского к стоматологу 39 лет.

Дальше Козловский битых полфильма изображает, как он страдает от несчастной любви, пытается изводить стоматолога-разлучника несмешными шутками, грозится его чуть ли не убить… но потом между ними легкая драка, разлучник выбивает герой-любовнику зуб, а потом, в полном соответствии с известной хохмой из «Иронии судьбы» «сам сломаю – сам и починю!», спешно вставляет на место выбитого искусственный клык – лучше прежнего. После чего Петросян-стендапер и стоматолог братаются, дружно (говоря строками милицейских протоколов) «совместно распивают спиртные напитки» на квартире Афины – да и засыпают все трое в одной постели. Я уж ждал «ля МУР де труа» (МУР выделил Word, я решил не спорить) – не показали. Утром стоматолог убегает на срочный вызов, Афина и Козловский остаются в постели вдвоем – но опять никакого секса.

Так, в общем, вся безумная любовь и сходит на нет. В чем-то даже символично: герои «нового русского любовного треугольника» в финале все втроем мирно ложатся в постель, но сексом не занимаются. Значит, по мысли авторов фильма, так и должно быть в новой русской реальности. Символическим действом в этом свете предстает выбивание у героя «резца» ловким стоматологом с последующей заменой искусственным «резцом» в таинственном «врачебном кабинете». Нетрудно догадаться, что на самом деле «стоматолог» отбивает у буйного, не желающего смириться с неизбежным героя никакой, конечно, не «резец», а мужской половой член; попросту говоря, совершает его символическое оскопление.

А взамен дает искусственный член, который всем хорош, кроме, очевидно, возможностей применения по прямому назначению. Именно поэтому коварный «стоматолог» уже на следующий день спокойно оставляет ставшего абсолютно безвредным и тихим шутника-петросяна вдвоем со своей невестой в постели.

За девицу же «Афину», весь фильм сохраняющей обдолбанный вид (фирменный знак актрисы Боярской), «стоматологу» и вовсе опасаться не приходится – она, похоже, за все экранное время так и не научилась различать, кто из мужчин в какой момент перед ней находится.

Нет, в общем, по-своему фильм прекрасный – если только суметь понять его символический смысл. А он прост: главный герой занимается черт знает чем и ИМЕННО ПОЭТОМУ живет безбедно, однако есть одно «но», что безотчетно отравляет его счастливую жизнь: наличие полового члена. Именно из-за него, такого беспокойного (а вовсе не из-за какой-то Афины) герой и страдает безмерно. Слава богу, что в конце бурных и бессистемных поисков он все-таки находит своего «стоматолога», который и производит с ним болезненную, но необходимую операцию. После чего в измученной душе «стендапера» (от слова «вставать» – еще одна подсказка авторов фильма) поселяются, наконец, покой и гармония.

Побочный, но интересный вопрос – а есть ли член у самого «стоматолога»? Ответ, впрочем, очевиден – нет, и, скорее всего, и не было никогда. Стоматолог по фильму более всего похож на доброго человекообразного робота.

Чем больше я разбираю этот фильм, тем больше он мне нравится. Вот что значит – правильный ракурс! Взять хоть исполнителя главной роли Козловского! При просмотре он меня постоянно раздражал какой-то постоянной «недокрученностью» во всем: при внешней миловидности в нем – в его герое – не ощущается ни внутренней силы, ни подлинного отчаяния, ни настоящей страсти – ничего. Он пуст. И лишь после фильма догадываешься – Козловский играет человека, у которого искомого «члена» нет изначально!! Как изящно выражал ту же мысль Валентин Гафт: «Есть в нем мужское начало, но нет в нем мужского конца» (правда, речь тогда шла о папе исполнительницы главной роли, но это неважно).

Правда, тогда остается непонятным – что же тогда отбил у героя «стоматолог», если и отбивать-то было нечего?

Буду думать дальше.

UPD. И вот гениальное дополнение из комментов: “Если пойти дальше и допустить, что персонаж Боярской – не настоящая женщина, а пластмассовая кукла (а оно так и есть, если говорить о качестве актерской игры), то все становится на свои места окончательно”. То есть фильм-то – о приключениях Барби и Кена в игрушечном царстве, за которыми приглядывает добрый робот.