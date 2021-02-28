Мнение: О раскрытом слабом месте Владимира Путина

28.02.2021, 2:46, Разное

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Прав народ русский, когда говорит, что предают и подставляют только свои. Теперь вот правоту этой его предками данной мудрости познаёт на собственном опыте нынешний российский президент Владимир #Путин. Подставил его по полной программе, можно сказать, лучший кореш…

В общем, неудобно как-то вышло.

С самого своего прихода к высшей власти в 2000 году Владимир Путин пообещал победить #бедность. Тогда за её чертой жила практически треть населения России.

Успехи и поражения в этой борьбе видны на графике.

И, кажется, что нынешний хозяин Кремля народную бедность если не победил, то хотя бы обуздал. Но… Не тут-то было! График, как и вся российская #статистика бедности сильно лукавит. Потому что с середины 1990-х и до середины 2000-х абсолютное большинство зарплат россиян были в конвертах – «серыми» и «чёрными». То есть, официально работник получал прожиточный минимум или чуть меньше, чтобы не платить налогов, а реально ему выплачивались совсем другие, намного бо́льшие #деньги.

Более-менее релевантные данные по зарплатам и бедности начали появляться только с 2004 года, когда, во-первых, окончательно утвердилась плоская шкала НДФЛ. А во-вторых, государство и понукаемый им крупный бизнес начали платить людям по-белому. Иначе говоря, сравнивать успехи на ниве борьбы с нищетой нужно не с 2000 годом, как это регулярно делает #Кремль, а хотя бы с 2004-м. Когда уже начали ощущаться плоды обеления зарплат.

То есть, за 15 лет, включающих в себя сразу несколько периодов совершенно фантастических доходов от нефтегазового экспорта, численность бедняков в России сократилась примерно на 5-6 млн чел. В основном за счёт пожилых людей, которым власти догадались поднять их нищенские #пенсии. Да, сокращение на 20-25% количества людей, прозябающих в нищете, – безусловно, позитивно. Пусть цифры смотрятся не так хорошо, как говорит кремлёвская пропаганда, уверяющая, что Владимир Путин лично снизил число бедных с 42-х до 18-ти млн чел. Но всё равно выглядит вполне сносно.

Точнее, выглядело бы.

Но тут один стратегический партнёр и даже в некотором смысле верный друг – хотя в политике и в бизнесе друзей не бывает – нанёс коварный удар исподтишка. И ударил, гад, по самому уязвимому месту.

Глава #КНР Си Цзиньпин объявил на завершающейся неделе, что #Китай одержал полную победу над абсолютной бедностью. По его словам, начиная с 2012 года в стране выходило из нищеты в среднем по 10 млн чел ежегодно. А вложено в борьбу с бедностью было более 1,6 трлн юаней (порядка 246 млрд долл.). Это позволило вывести из числа бедных районов 128 тысяч деревень и 832 уезда

Вот этот результат – по-настоящему сильно!

Особенно, если сравнить с динамикой, которую красноречиво отображает вышеприведённый график. Ведь с 2012 года число россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 2,5-3 млн чел.!

Ну что это такое, как не прямой удар по самому слабому месту нынешнего хозяина Кремля. А его рупор, пресс-секретарь Дмитрий Песков только и смог сказать, что «не всё получается, ибо различные факторы иногда серьёзно мешают работе». Клиент поплыл, словом…

Кажется, в боксе такое состояние называется грогги.

С другой стороны, а как теперь, после подставы от товарища Си, объяснять электорату, почему в очередной раз всё провалилось?

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