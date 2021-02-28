 

Хуситы выпустили ракету по столице Саудовской Аравии

28.02.2021, 2:16, Новости дня
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ПВО Саудовской Аравии перехватила беспилотники и баллистическую ракету йеменских мятежников-хуситов, информирует возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция.

Ракета была выпущена по Эр-Рияду, а целями БПЛА были «гражданские объекты» в Джизане и приграничном с Йеменом населенном пункте Хамис-Мушаит, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия».

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт между хуситами (шиитским движением «Ансар Алла») и правительственными войсками. В 2015 году против хуситов выступила вторгнувшаяся в Йемен арабская коалиция.



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