 

Россия, Азербайджан и Армения обсудили договоренности по Карабаху

28.02.2021, 2:16, Новости дня
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Трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху обсудила реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении в сфере транспортных и экономических связей, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук по итогам третьего заседания группы.

Стороны рассмотрели «основные направления совместной работы», отчеты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, а также «по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля», передает ТАСС.

Кроме того, «компетентным органам было рекомендовано провести инвентаризацию международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и международных договоров, заключенных с третьими странами, по вопросам осуществления вышеуказанных перевозок», передает РИА «Новости».

1 марта в видеоформате пройдет новое заседание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров. Решено «доработать проект доклада, предусмотренного пунктом 4 Заявления от 11 января 2021 года» – в соответствии с ним необходимо представить для утверждения на высшем уровне график восстановления и развития транспортной инфраструктуры для безопасности международных перевозок.

10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.



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