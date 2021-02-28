В Сумах студентки наглотались таблеток и вызвали скорую помощь – полиция

28.02.2021, 2:04, Новости дня

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В Сумах 26 февраля несовершеннолетние студентки отравились лекарственными средствами. Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области.

Правоохранители сообщили, что в 16.30 к ним поступило сообщение из приемного отделения больницы об отравлении лекарственными средствами двух 16-летних девушек. По данному факту в полиции открыли уголовное производство и устанавливают причины и обстоятельства этого события.

Предварительно установлено, что первокурсницы напились таблеток от простуды по месту жительства одной из них. После чего сами вызвали скорую помощь, говорится в сообщении.

“В настоящее время можно утверждать, что данное событие не связано с так называемыми группами смерти и аналогичными челленджами в социальных сетях”, – заявил начальник отдела ювенальной превенции Главного управления Нацполиции Сергей Тарасенко.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства), в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причины этого события.

17 февраля две ученицы восьмого класса из Умани Черкасской области выпили в школе по 10 таблеток, их госпитализировали с подозрением на отравление препаратом “Дротаверин”.

Перед этим, 16 февраля, две ученицы академического лицея “Гармония” в Боярке Киевской области отравились после того, как выпили по 40 таблеток “Дротаверина”. 13-летняя школьница умерла, а 12-летняя находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. В полиции сообщили, что на такой поступок детей сподвигло видео в TikTok.

18 февраля в Киеве 15-летнего подростка госпитализировали в “Охматдет” с отравлением. По словам врачей, он наглотался таблеток.

19 февраля еще две школьницы в Умани Черкасской области напились таблеток не из-за челленджа в соцсетях.

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