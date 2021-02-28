“Возлагаем большие надежды”. Джемилев заявил, что Байден может принять участие в саммите Крымской платформы

28.02.2021, 2:04, Новости дня

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Украинская власть работает над тем, чтобы президент США Джо Байден принял участие в международном саммите Крымской платформы, который запланирован на 23 августа в Киеве. Об этом 27 февраля “Крым.Реалии” заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев во время выступления на мероприятии посвященному Дню сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

По его словам, есть веские основания ожидать, что президент США Джо Байден примет участие в саммите.

“Мы возлагаем на это большие надежды. Многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие присоединиться. Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в том числе, и Джо Байден 23 числа будет здесь. Во всяком случае, над этой темой мы будем очень тщательно работать”,– заявил Джемилев.

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ о мерах для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей оккупированного полуострова Крым.

Лидер крымскотатарского народа подчеркнул, что считает создание Крымской платформы существенным шагом на пути к деоккупации Крыма.

“Тему деоккупации Крыма [президент России Владимир] Путин вообще обсуждать не хочет. И нагло заявляет, что это земля России, и то, что там происходит, на оккупированной территории – это, мол, внутренние дела России. Но с этим, разумеется, ни Украина, ни мировое сообщество, ни в коей мере не может согласиться, и будут делаться необходимые меры по деоккупации”, – добавил Джемилев.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

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