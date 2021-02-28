В РФ упростили правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году

28.02.2021, 1:26, Новости дня

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Правила прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году упростили. Выпускники 11-х классов, которые не собираются поступать в вуз, получат аттестат о среднем образовании, сдав два госэкзамена, сообщила пресс-служба правительства.

«В 2021 году выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам. Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

В частности, в этом году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя ГИА-9 только по двум предметам: русскому языку и математике. Выпускники 11-х классов, которые не собираются поступать в вуз, получат аттестат о среднем образовании, сдав два госэкзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике вместо ЕГЭ. Выпускников, которые собираются учиться в вузах, ждут ЕГЭ по необходимым для поступления предметам, но для получения аттестата достаточно будет результатов по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно, уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы кабмина, детям с инвалидностью, оканчивающим 11-й класс, для получения аттестата нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения и Рособрнадзору до 29 марта скорректировать правовые акты с учетом новых особенностей.

Ранее Рособрнадзор заявил, что участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году смогут изменить или дополнить перечень выбранных предметов для сдачи, для этого нужно будет подать заявление не позднее, чем за две недели до начала соответствующего экзамена. Ожидается, что основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля.

Выпускные экзамены для школьников, не планирующих поступать в вузы, начнутся 25 мая с русского языка, 28 мая состоится экзамен по математике, резервные дни назначены на 8 июня и 10 июня.