В Дагестане женщина продала своего новорожденного ребенка

28.02.2021, 1:26, Новости дня

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Против 28-летней жительницы Махачкалы, продавшей своего новорожденного ребенка за 800 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК по региону.

По материалам следствия, в декабре 2020 года подозреваемая предложила местной жительнице приобрести у нее за 800 тыс. рублей ребенка, которого она должна была родить в феврале. Женщина согласилась, но позже обратилась в правоохранительные органы. После состоявшейся 26 февраля сделки с условным покупателем подозреваемую задержали, сообщается на сайте ведомства.

«Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)». Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Ранее в Красноярске разоблачили преступную группу, продавшую девятерых новорожденных младенцев. По предварительным данным следствия, в 2019 году 33-летний подозреваемый организовал деятельность по привлечению женщин, готовых выносить и рожать детей для продажи иностранцам.