Помпео призвал консерваторов в США быть «элитным спецназом»

28.02.2021, 1:26, Новости дня

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Экс-глава Госдепа Майк Помпео выступил на консервативной республиканской конференции CPAC в Орландо (Флорида, США), подогрев слухи о своих президентских амбициях.

«Я буду с вами в борьбе», – сообщил Помпео, призвав собравшихся быть «элитным спецназом» и защищать консерватизм не только в политике, но и в повседневной жизни – например, на родительских собраниях в школах. Кроме того, он подверг критике президента США Джо Байдена. Помпео заявил: «Когда я слышу, как либералы говорят, что им нужна сильная Америка, я с сожалением осознаю, что они ее подрывают», – передает РИА «Новости».

«Президент Байден говорит, что Америка вернулась. Вернулась к чему?» – сказал Помпео, обвинив главу американского государства в готовности «извиняться» перед Ираном и оплачивать создание Тегераном ракет.

Помпео осудил прекращение прекращении строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США, подчеркнув, что Белый дом «уничтожил 10 тыс. рабочих мест». Экс-глава Госдепа усомнился в том, что эти люди «пойдут делать солнечные батареи», передает ТАСС.

Он полагает, что «в Америку, как никогда ранее, хлынут дешевые солнечные батареи из Китая», а США «это не принесет ничего хорошего». Как сообщил Помпео, администрация Дональда Трампа не позволила Китаю «отнимать рабочие места» американцев, настаивая на «справедливой торговле на основе принципа взаимности». Он заверил, что Китай «в большей степени зависит» от США, чем США – от Китая. Помпео считает, что Китай радуется возвращению США в Парижское соглашение.

Конференция CPAC считается неофициальным стартом для президентских амбиций потенциальных кандидатов в 2024 году. На ней уже выступили ряд ведущих республиканцев, однако бывший вице-президент Майк Пенс от приглашения отказался. В воскресенье должен выступить Дональд Трамп.