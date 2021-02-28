Порошенко о создании Крымской платформы: Правильное решение, но есть предостережения

28.02.2021, 1:14, Новости дня

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Создание Украиной Крымской платформы для деоккупации полуострова является правильным решением. Об этом 27 февраля в Facebook заявил пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко.

“Создание так называемой Крымской платформы – правильное решение, основанное на стратегии деоккупации Крыма, внедренной моей командой. Вместе с тем у меня есть предостережения к нынешней власти от чрезмерного увлечения декларативными мерами, которые могут разрушить предыдущие достижения международной коалиции в поддержку Украины”, – написал он.

Экс-президент считает, что “проблема не в том, чтобы пригласить представителей или лидеров ряда стран, а в том, чтобы обеспечить механизм, который бы реализовывал деоккупацию Крыма”.

“Безусловно, я готов присоединиться к этим проектам и процессам. Я готов передать все свои знания и связи. Если это хоть на один день ускорит освобождение Крыма, я буду счастлив. Если же это выльется только в пустые видосики, то не надо обнадеживать и дискредитировать наших партнеров”, – подчеркнул Порошенко.

По его словам, он будет “очень счастлив”, если саммит Крымской платформы станет успешным.

“Мне все равно, кто это принесет в Украину – Порошенко, [президент Владимир] Зеленский, гражданское общество или кто-либо. Потому что быть настоящим государственником и патриотом – это значит работать не на рейтинг, а на успех своей родной Украины”, – объяснил Порошенко.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2381041655363546

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

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