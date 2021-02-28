Навальный стал лауреатом премии Фонда Немцова

28.02.2021, 1:14, Новости дня

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Российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом премии фонда убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Он получил премию “За мужество – 2021”. Об этом 27 февраля сообщили на странице фонда в Facebook.

“Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес выдающийся вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России”, – говорится в сообщении.

По словам руководства фонда, за годы деятельности Навальному удалось стать “самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире”.

В шестую годовщину убийства Немцова фонд потребовал немедленного освобождения Навального.

https://www.facebook.com/BorisNemtsovFoundation/posts/3216872661933603

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

25 февраля стало известно, что Навального этапировали из следственного изолятора “Матросская тишина” в Москве. Его адвокату Вадиму Кобзеву не сказали, куда именно увезли политика.

Немцова застрелили возле Кремля 27 февраля 2015 года.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне “Север” Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

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