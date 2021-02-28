 

В Беларуси Тихановскому продлили арест до конца апреля

28.02.2021, 1:14, Новости дня
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Белорусскому оппозиционеру, блогеру Сергею Тихановскому продлили срок заключения под стражей до конца апреля. Об этом 26 февраля агентству “Интерфакс-Запад” сообщила адвокат арестованного Наталья Мацкевич.

Предыдущий срок ареста истекал 28 февраля.

Тихановский собирался баллотироваться в президенты Беларуси на выборах 9 августа 2020 года, но ему отказали в регистрации. Тогда он предложил кандидатуру своей жены Светланы – и ее зарегистрировали. Тихановского задержали в мае на пикете в поддержку выдвижения супруги, он находится в СИЗО.

Оппозиционеру инкриминируют ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси.

На выборах президента Беларуси, по официальным данным, победил находящийся при власти с 1996 года Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

В стране с августа продолжаются протесты против фальсификации выборов, а также против режима Лукашенко. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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