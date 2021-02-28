Полиция раскрыла, кто нанял напавших на магазин детей-«единорогов»

28.02.2021, 0:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Напавших на ювелирный магазин детей-«единорогов» в Южно-Сахалинске наняли сами владельцы торговой точки для рекламы и привлечения внимания в соцсетях, сообщила пресс-служба областного УМВД России.

«В дежурную часть УМВД РФ по городу Южно-Сахалинску 27 февраля поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров подростки разбили молотком витрину в ювелирном магазине. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции в течение нескольких часов установили, что данный инцидент был инсценирован самой владелицей и сотрудницей магазина для привлечения внимания в социальных сетях», – приводит РИА «Новости» сообщение.

В полиции уточнили, что детей, сыгравших роль хулиганов, наняли в рекламном агентстве. После проверки будет принято процессуальное решение. Организаторы будут привлечены к ответственности. В том числе юридическая оценка будет дана и действиям агентства, предоставившего несовершеннолетних актеров для сомнительной акции, добавили в УМВД.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске дети в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин и разбили витрины, однако ничего в итоге не пропало, рассказала владелица торговой точки.