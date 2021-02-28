 

Полиция раскрыла, кто нанял напавших на магазин детей-«единорогов»

28.02.2021, 0:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Напавших на ювелирный магазин детей-«единорогов» в Южно-Сахалинске наняли сами владельцы торговой точки для рекламы и привлечения внимания в соцсетях, сообщила пресс-служба областного УМВД России.

«В дежурную часть УМВД РФ по городу Южно-Сахалинску 27 февраля поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров подростки разбили молотком витрину в ювелирном магазине. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции в течение нескольких часов установили, что данный инцидент был инсценирован самой владелицей и сотрудницей магазина для привлечения внимания в социальных сетях», – приводит РИА «Новости» сообщение.

В полиции уточнили, что детей, сыгравших роль хулиганов, наняли в рекламном агентстве. После проверки будет принято процессуальное решение. Организаторы будут привлечены к ответственности. В том числе юридическая оценка будет дана и действиям агентства, предоставившего несовершеннолетних актеров для сомнительной акции, добавили в  УМВД.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске дети в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин и разбили витрины, однако ничего в итоге не пропало, рассказала владелица торговой точки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / На Украине закрыли уголовное дело по фильму «Дегенерация»

03.07 / Смену главы НБУ миссия МВФ в Украине одобрила еще весной – СМИ

29.07 / Мнения: 12 советов для переболевших коронавирусом

24.09 / Число случаев COVID-19 в мире превысило 32 млн человек

26.08 / США введут санкции для трех институтов минобороны России за разработку химического и биологического оружия

09.09 / Дана оценка перспективам Ефремова в колонии

24.01 / В Китае спасли 11 шахтеров, которые две недели пробыли под завалами

14.12 / Захарова рассказала об умерших от коронавируса российских дипломатах

06.01 / Сборная РФ осталась без медалей на молодежном ЧМ по хоккею

24.08 / Турция продлила срок проведения геологоразведки на шельфе Греции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска