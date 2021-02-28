 

Международный союз биатлонистов удивился российскому обращению в арбитраж

28.02.2021, 0:36, Новости дня
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Международный союз биатлонистов (IBU) удивлен тем, что Союз биатлонистов РФ подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, сообщил президент IBU Олле Далин.

Далин заверил, что IBU «очень открыто общался с СБР по поводу реализации решения CAS» и «проверил, что все соответствует решению CAS». СБР считает чрезмерными ограничения со стороны IBU на чемпионате мира в словенской Поклюке, передает РИА «Новости».

Напомним, российская команда не только должна была выступать под флагом СБР и с гимном IBU, но и не могла публиковать изображения с национальной символикой в соцсетях. А логотип федерации на форме спортсменов потребовали сделать монохромным, не разрешив выполнить его в цветах российского флага, что разрешалось решением CAS.



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