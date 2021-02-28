Байден заявил о планах проиранских групп в Сирии напасть на военных США

28.02.2021, 0:36, Новости дня

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Проиранские группы, по которым США нанесли удар в Сирии, участвуют в планировании нападений на американских военных, сообщил президент США Джо Байден.

Он направил в Конгресс США уведомление, в котором проинформировал законодателей о «точечном ударе по инфраструктуре на востоке Сирии». Как утверждается в документе, данная инфраструктура «использовалась поддерживаемыми Ираном негосударственными группами ополчения», которые «участвовали в недавних нападениях» на военных США и коалиции в Ираке. Кроме того, они, по утверждению Байдена, «вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем», передает ТАСС.

Напомним, более 20 человек погибли при авиаударе США в районе сирийского города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор близ границы с Ираком. Удар нанесен по шиитской группировке «Катаиб Хезболла», которая входит в «Силы народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби») – проиранские формирования иракских шиитов. Они сражаются на стороне правительственной армии Сирии против террористов «Исламского государства».