 

От Антарктиды откололся огромный айсберг

28.02.2021, 0:24, Новости дня
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От шельфового ледника Бранта в Антарктиде 26 февраля откололся гигантский айсберг площадью 1270 км². Об этом сообщила пресс-служба Британской антарктической службы.

На леднике Бранта находится британская исследовательская станция Галлея, говорится в сообщении.

По данным ведомства, толщина отколовшегося ледника составляет 150 метров. Более 10 лет назад на нем начали появляться трещины. В январе одна из крупнейших стала активно расти, в результате чего от льдины откололся айсберг.

Директор Британской антарктической службы, профессор Дэйм Джейн Фрэнсис считает, что айсберг может уйти от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.

По словам операционного директора Британской антарктической службы Саймона Гаррода, опасности для их станции нет.

“Мы постоянно пересматриваем наши планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы обеспечить безопасность сотрудников, защитить исследовательскую станцию и обеспечить предоставление научных данных, которыми мы занимаемся на станции Галлея”, – отметил он.

В 2016 году станцию Галлея перенесли в глубь континента, чтобы в случае скола айсберга ее не унесло вместе с ним. Группа из 12 сотрудников покинула станцию в середине февраля, с наступлением антарктической зимы, добавили в службе.

ВИДЕОВидео: British Antarctic Survey / YouTube

В 2017 году в Антарктиде от ледника откололся наибольший айсберг в истории. Его площадь составила около 5800 км², а вес – около 1 триллиона тонн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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