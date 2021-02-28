Бутусов: Зеленский выселил из дома и снял охрану с экс-начальника ГУР, который дал показания о провале операции по захвату вагнеровцев

28.02.2021, 0:24, Новости дня

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Зеленский выселил из дома и снял охрану с экс-начальника ГУР Василия Бурбы, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов. Глава Офиса президента Андрей Ермак звонил автору фильма о “Вагнергейте” Христо Грозеву, фильм выйдет в марте.

26 февраля Федеральное бюро расследований США объявило награду за розыск Евгения Пригожина – владельца российской частной военной компании “Вагнер”, которая фактически является террористической организацией, ведущей войну в Украине и других странах мира. США усиливают давление на режим Путина и расследует деятельность “Вагнера”, Пригожин был объявлен в розыск в июне 2020-го – как раз накануне провала спецоперации по задержанию вагнеровцев.

А в Украине 22 февраля без предупреждения и оповещения семья генерал-полковника ГУР МО Василия Бурбы была выселена из охраняемого поселка в Конча-Заспе. Бурбу, который обладает информацией особой государственной важности, ГУР МО и СБУ также лишили документов прикрытия. Его единственной защитой является на данный момент машина, предоставленная посольством США.

По данным источников “Цензор.НЕТ”, президент Владимир Зеленский приказал заставить замолчать свидетелей провала спецоперации по захвату российских террористов “Вагнера”, которую проводило Главное управление разведки Минобороны совместно со спецслужбами США и Турции в июле 2020 года.

Это произошло вскоре после того, как экс-начальник ГУР МО, а также ряд других высокопоставленных офицеров военной разведки дали показания в Государственном бюро расследований и в Генеральной прокуратуре и полностью подтвердили факт предательства и срыва спецоперации против террористов “Вагнера” после совещания в Офисе президента 24 июля.

По данным “Цензор.НЕТ”, накануне выселения из Конча-Заспы с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил Бурбе назначение послом Украины в Австралии в обмен на публичное опровержение скандала с вагнеровцами, отказ от интервью и всякого сотрудничества с расследователем Bellingcat Христо Грозевым. В противном случае Бурба получил прямые угрозы – выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных дел. Бурба отказался от такой позорной сделки. И первые угрозы были тотчас осуществлены.

Официальная причина выселения из дома – перестройка будки пропускного пункта на въезде во двор, что послужило причиной мгновенного расторжения договора.

Президент Зеленский, издав приказ о выселении, таким образом сам задокументировал попытку оказать давление на ключевого свидетеля. То есть Офис президента показал, что несет ответственность за предательство и пытается замести следы преступления.

По данным источников “Цензор.НЕТ”, такой беспрецедентный шантаж связан со скорым выходом первой части расследования Христо Грозева о ЧВК “Вагнер” и, в частности, о провале спецоперации по захвату террористов. По данным наших источников, Грозеву звонил лично глава ОП Андрей Ермак, обсуждал, как можно объяснить свою позицию, узнать, что будет в фильме. Его услышали, но на сроки выхода фильма это никак не повлияет.

Я общался с Грозевым, и, по его словам, первая часть “Вагнергейта” выйдет в марте, а летом будет большой фильм. Выселение Бурбы и попытка скрыть следы предательства, мне кажется, станут тем очевидным фактам, который покажет каждому зрителю Netflix в США, насколько адекватно президент Зеленский руководит вопросами национальной обороны.

И немного о морали. Бурба жил в том же поселке в Конча-Заспе Главного управления делами президента Украины, где уже восемь месяцев сам Зеленский “временно проживает” в госрезиденции в 2000 метров. Видимо, выселяя Бурбу, Зеленский думал, что Конча-Заспа – это такая привилегия, от которой отказаться невозможно. Какая унизительная мелочность… Вам может не нравится Бурба, но ведь в интересах государства обеспечить ему охрану, он же секретоноситель по многим операциям, которые продолжаются в настоящее время, если не в курсе, так спросите, что там к нам недавно поступило… Парадокс. Безопасность экс-начальника военной разведки в Украине обеспечивают американцы, которые за это вообще не отвечают и просто проявляют добрую волю.

Напоминаю, что я давал показания в ГБР по делу об утечке информации о “Вагнергейте”. Требую официального заявления следствия – так был провал спецоперации или нет? Я разглашал информацию о спецоперации или всех обманул? Вы же шесть месяцев изучаете дело, когда скажете обществу правду? Ну, давайте, пусть не лживые пиарщики из ОП, а руководство ГБР сделает официальное заключение – было или не было?

Предупреждаю президента о последствиях. После того как вы распорядились снять охрану с руководителей ГУР МО, которые работали по вагнеровцам, вы их всех подставили под вероятные российские диверсии. Мне кажется, именно такого результата ожидает российский шпион и предатель Украины Руслан Демченко, которого президент назначил начальником комитета по разведке. Но если что-то с гуровцами произойдет, вся ответственность за их судьбы будет полностью на Зеленском. И демонстрация под офисом будет в таком случае совсем не мирной. И вот тогда фильм про “Вагнергейт” – с президентом Украины в главной роли – посмотрит весь мир.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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