В Одессе произошел пожар в СИЗО, где находится Стерненко

28.02.2021, 0:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Одессе 27 февраля около 19.50 произошел пожар в государственном учреждении “Одесский следственный изолятор”. Об этом 27 февраля сообщил департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний на своей странице в Facebook.

Приговоренный к семи годам тюрьмы активист Сергей Стерненко находится Одесском СИЗО, сообщала в Facebook юридическая компания Миллер, которая представляет интересы Стерненко.

По данным ведомства, пожар произошел в подсобном помещении для хозяйственного инвентаря, прилегающему к пищеблоку СИЗО. Возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнем. Его ликвидировали в 20.40, говорится в сообщении.

“В результате пожара была повреждена кровля площадью 5 м². Травмированных среди осужденных и сотрудников нет. Пищеблок учреждения работает в штатном режиме”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/departamentkvs/videos/4125159370849800/

“Думская” на своем YouTube-канале опубликовала видео, на котором зафиксировано тушения пожара в СИЗО. На видео можно увидеть пожарные машины возле Одесского СИЗО.

ВИДЕОYouTube: Думская Нет / YouTube

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

—