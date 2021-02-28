 

Мнение: Узники без совести

28.02.2021, 0:12, Разное
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Нашли  потерпевших  по «дорожному делу» о перекрытии «транспортных артерий» в Москве на мирных протестах 23 января. Потерпевшими признали ГУП «Могортранс» и ГУП «Московский метрополитен»

«Мосметро» и «Мосгортранс» оценили  ущерб от акций протеста в 1 541 148 рублей и 1 165 852 рублей соответственно (общая сумма — 2,7 млн рублей). Представители потерпевших в ходе допросов пояснили, откуда они взяли эти цифры. Оказывается,  это выплаты сотрудникам предприятий, вынужденным работать в этот день.


Из протокола допроса

У меня есть сильные подозрения, что должностные лица в Мосметро и Мосгортрансе, согласившиеся, что их организации потерпели 23 января, тоже узники.

Потому что у слова УЗНИК есть два значения.

Во-первых, это тот, кто находится в заключении, под стражей.

Во-вторых, этот тот, кто пребывает в условиях угнетения, притеснения, бесправия.

Должностные лица Мосметро и Мосгортранса, видимо, из вторых. Очевидно, что это не узники совести. Скорей, узники без совести.

Логика-то где? Улицы и проходы в метро перекрыли силовики, а уголовные дела возбуждены в отношении тех, кого решили назначить организаторами.

К слову, а уголовное дело по поводу перекрытия центра Москвы 31 января будет? Или как?

Фотографии отсюда, отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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