Мнение: Почему в интернете столько советчиков?

27.02.2021, 23:58, Разное

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Добрый вечер. Прочёл на “Дзене”, что нужно избавляться от мнимых друзей, постоянно лезущих с советами и считающих только своё мнение единственно верным. И вот задумался – а ОТКУДА вообще в интернете столько советчиков? Причём именно в русскоязычном, от болгар или евреев ни раз не слышал подобного! Зато от русских начитался – это не дай Бог… “Женись”, “уберись на шкафах”, “сделай ремонт”, “брось эту херню”, тра-та-та, бла-бла-бла, ква-ква-ква… И ведь не будешь же всем объяснить, что, например, женитьбы мне уже на всю жизнь хватило, а ремонт – последнее, чем мне вообще хочется в жизни заниматься (тем более при наличии инвалида первой группы в семье). И сами не объясняют, а чем это так их волнуют мои шкафы, если эти советчики мне вообще-то никто и звать их никак. Или что, с собственной жизнью настолько всё плохо, что только чужими шкафами интересоваться и приходится? Или это великорусская скрепа такая – обязательно с непрошеными советами лезть и считать своё мнение при этом единственно правильным? Как были, как в том анекдоте, при СССР “страной СОВЕТОВ”, так таковыми и остались, меняться и становиться в этом смысле более цивилизованными не хотим?

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