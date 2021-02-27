 

США и Канада решили модернизировать спутники для противодействия России

27.02.2021, 23:46, Новости дня
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Для того, чтобы противодействовать военному присутствию РФ и Китая, США и Канада планируют модернизировать сеть оборонных спутников и систему наблюдения в Арктике, сообщают СМИ.

Источник Wall Street Journal заявил, что президент США Джо Байден призвал главу правительства Канады Джастина Трюдо поднять расходы на оборону, включая модернизацию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), которое в годы холодной войны играло важную роль в стратегии сдерживания СССР. NORAD включает спутники, РЛС и авиабазы. 

Бывший политический советник при командовании NORAD от Канады Майкл Доусон отметил, что сейчас российские и китайские ракеты могут летать со скоростью в пять раз выше скорости звука, кроме того, они летают на большие расстояния, чем предыдущие модели. В результате NORAD может их не отследить. В Университете Манитобы модернизацию оценивают в 15 млрд долларов, шесть из которых должна выделить Оттава, передает РИА «Новости».

Напомним, Байден провел виртуальную встречу с Трюдо. Стороны «договорились модернизировать» NORAD – «единственное в своем роде военное командование, включающее две страны».



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