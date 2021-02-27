 

Пашинян позвал своих сторонников на митинг

27.02.2021, 23:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава правительства Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг в его поддержку.

Митинг и шествие состоятся в центре Еревана 1 марта, начало запланировано на 18.30 (17.30 мск), передает ТАСС.

Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Сын Цоя подал в суд на студию режиссера Учителя

14.07 / Россияне описали идеальную работу

01.09 / Польша возобновила авиасообщение с Россией

07.08 / Совет Нацбанка Украины назначил нового замглавы регулятора

21.09 / Школьники в Приморье получили ожоги от бактерицидной лампы

05.12 / Россиянка Сергеева выиграла первый в истории этап Мировой серии в монобобе

05.01 / Мемуары Байдена решили выпустить на русском языке

12.02 / В Украине из-за непогоды без света остаются более 80 населенных пунктов

07.02 / При пожаре в жилом доме в Москве погибли двое детей

20.08 / Бывший инженер рассказал о создании Apple секретного iPod для правительства США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска