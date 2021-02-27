Пашинян позвал своих сторонников на митинг

27.02.2021, 23:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава правительства Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг в его поддержку.

Митинг и шествие состоятся в центре Еревана 1 марта, начало запланировано на 18.30 (17.30 мск), передает ТАСС.

Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.