Земан попросил Путина о поставках «Спутника V»

27.02.2021, 23:46, Новости дня

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Чешский президент Милош Земан сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить Чехии российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Если я правильно информирован, то моя просьба будет удовлетворена», – сообщил Земан, уточнив, что, «конечно же, потребуется сертификация, причем не обязательно Европейским агентством лекарственных средств». Земан полагает, что «достаточно сертификата от Государственного института по контролю за лекарственными препаратами» Чехии. CNN Prima сообщает, что Земан попросил Путина о вакцине по договоренности с главой правительства Чехии Андреем Бабишем, передает ТАСС.

В субботу минздрав Чехии сообщил, что жертвами коронавируса стали более 20 тыс. человек. По итогам недели Чехия стала мировым лидером по числу новых случаев коронавируса на 1 млн населения. В стране живет около 10,5 млн человек, при этом зафиксировано 1227595 случаев коронавируса. В Чехии пожаловались на не успевающий сжигать тела умерших от COVID-19 крематорий в Карловых Варах. Режим ЧС в Чехии собрались продлить на март.