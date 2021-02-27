Мнение: Последствия ударов под Абу-Кемалем

27.02.2021, 23:36, Разное

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Спутниковые снимки последствий авиаудара ВВС США https://colonelcassad.livejournal.com/6583827.html по расположению "Катаиб Хезбалла" в Восточной Сирии.

Удары по лагерю фургончиков наносился (как объясняют США) в ответ на удары по американской военной базе в Эрбиле https://colonelcassad.livejournal.com/6556057.html, где был убит американский контрактник, а еще несколько человек были ранены.

С земли это выглядит так.

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