 

Подготовка разговора Зеленского с Байденом затянулась – Климкин

27.02.2021, 23:34, Новости дня
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо пораньше пообщаться с президентом США Джо Байденом. Такое мнение 27 февраля в эфире телеканала “Украина 24” выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Так он прокомментировал информацию МИД о подготовке телефонного разговора между Зеленским и Байденом.

“Процесс подготовки разговора действительно затянулся. Это очень важный для нас момент, так как мы находимся на очень опасном этапе в контексте того, как Россия может гибридно действовать. Мы прилагаем усилия для того, чтобы бороться с сетями российского влияния, и тут доверие на уровне лидеров критичное”, – сказал дипломат.

По его словам, можно “бесконечно” говорить, что звонок не состоялся.

“Общество ожидает не какого-то оздоровительного звонка, чего-то вроде “господин президент, классно, что вас выбрали, будем развивать отношения и партнерство”, а ожидает содержательного звонка, в котором будут очерчены ключевые направления, как мы взаимодействуем, какая помощь будет от США”, – отметил Климкин.

Он считает, что Зеленский должен объяснить Байдену, что делается для создания “совместной истории успеха”.

“Штаты постоянно говорят, что совместная история успеха возможна, если Украина будет реально сильной и успешной. Вот здесь борьба с коррупцией, судебная реформа – фундаментальные вещи”, – подчеркнул экс-глава МИД Украины.

Байден вступил в должность президента США 20 января. Свой первый телефонный разговор на этой должности он провел с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Через неделю после вступления в должность он также провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

С украинским президентом Байден после инаугурации ни разу не говорил, но уже неоднократно высказывал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в разговоре с Путиным и на Мюнхенской конференции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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